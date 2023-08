Leeuwinnen na uitschakeling met ieder ruim 81.000 euro naar huis

Alle 736 speelsters die zijn geselecteerd voor het toernooi krijgen ieder een vast bedrag van 27.200 euro. Voor alle voetbalsters van het team dat wereldkampioen wordt, is er 245.000 euro prijzengeld. Indien de Leeuwinnen Spanje hadden verslagen, lag er vanwege het bereiken van de halve finale 165.000 dollar (omgerekend 149.725 euro) op elke speelster te wachten.

De bedragen zijn flink gestegen ten opzichte van het vorige WK in 2019, maar er is nog altijd een groot verschil met het WK voor de mannen. Vorig jaar was er in Qatar 440 miljoen dollar aan prijzengeld te verdelen.

Speelsters lieten eerder al weten dat het prijzengeld voor hen geen grote rol speelt. „Ik moet zeggen dat ik daar echt totaal niet mee bezig ben”, zei aanvalster Lineth Beerensteyn na het bereiken van de kwartfinales. De jongste speelster in de Nederlandse WK-selectie, de 17-jarige Wieke Kaptein, noemde het wel „fijn” dat ze aan het toernooi verdient. „Ik zet het op mijn spaarrekening en ik koop wat leuke dingen voor mijn ouders”, liet ze weten.