Ten Hag houdt kaarten tegen de borst voor clash met Barça: ’Dat zien jullie morgen’

De Engelsman en Braziliaan zijn volgens trainer Erik ten Hag hersteld van lichte blessures die ze afgelopen weekend aan de kant hielden. Dat geldt nog niet voor Antony Martial, die ontbreekt op Old Trafford.

Bekijk ook: Ook bij Ten Hag stijgt de spanning rond overname Manchester United

Ten Hag zei op een persconferentie dat hij een plan heeft om FC Barcelona te bestrijden, na het 2-2-gelijkspel van vorige week in de tussenronde van de Europa League. Dat plan gaf hij nog niet prijs. „Wat we anders gaan doen, zien jullie morgen op het veld. Wij willen prijzen pakken. Het gaat ons niet om de complimenten die we krijgen voor ons spel. We moeten blijven onthouden dat we elke dag onszelf willen verbeteren.”

Bekijk ook: Lof vanuit Engeland voor Erik ten Hag én Frenkie de Jong na spektakel in Spanje

De strijd om een plek in de achtste finales begint voor de twee grootmachten donderdag om 21.00 uur.