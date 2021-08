Foto: Arjen Robben duikt op als grensrechter

De 37-jarige oud-prof van FC Groningen, PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München dook tijdens een voetbalwedstrijd van zijn zoontje op als grensrechter.

Voetbaldier

Robben besloot in 2019 te stoppen met profvoetbal. Na een jaartje thuiszitten, begon het echter weer te kriebelen bij het voetbaldier pur sang, dat vervolgens bij zijn oude club FC Groningen de voetbalschoenen weer onderbond.

Mede door fysieke problemen werd de terugkeer niet wat Robben ervan had verwacht. Hij kwam slechts zes keer in actie voor FC Groningen, maar won wel de harten van vele voetballiefhebbers. Ver weg van de glitter en glamour van de Europese top liet Robben in woord en gebaar zien een echte liefhebber van de sport te zijn.

Zo reisde hij vaak per fiets van en naar het trainingscomplex of stadion van FC Groningen. Niets geen peperdure bolide, nee, de linkspoot stapte gewoon op zijn tweewieler, zoals amateurvoetballers elk weekeinde doen.

Fietslampjes

Na de avondwedstrijd tegen FC Utrecht in oktober 2020 brak Robben zelfs een interview vroegtijdig af, omdat hij moest opschieten vanwege de invallende duisternis. Hij was zijn fietslampjes vergeten.

„Niet te hard zeggen hè, want dadelijk staan ze te controleren en krijg ik een bekeuring”, sprak de Champions League-winnaar (2012/2013) tegenover de NOS. „Ik pak wat binnendoorweggetjes. Ik ben snel thuis.”