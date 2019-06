Gasly: ’Niet bang voor verliezen stoeltje’

Gasly kwam afgelopen weekeinde slechts als elfde over de streep, maar schoof door de straf van Daniel Ricciardo nog wel een plaatsje op. Het contrast met de prestaties van Verstappen (vierde in Frankrijk) is groot.

Bekijk ook: Marko sommeert Honda meer risico te nemen

„Natuurlijk is het duidelijk dat ik niet tevreden van”, aldus Gasly voor een leger journalisten, in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk, juist de thuisrace voor Red Bull. „Het is nog lastig om constant te presteren. Als je tegen de beste auto’s en coureurs wil vechten, dan moet alles perfect zijn. Dan kan je het niet veroorloven om een paar procent te laten liggen. We kunnen beter en ik zelf zeker ook. Uiteindelijk heb ik er vertrouwen in dat ik door deze periode een completere coureur word.”

’Niet fijn’

Gasly lijkt voorlopig nog veilig bij Red Bull, alhoewel adviseur Helmut Marko al heeft bewezen niet terug te deinzen voor harde maatregelen. Zo werd Daniil Kvyat in 2016 vervangen door Verstappen. Kvyat rijdt nu ook weer bij zusterteam Toro Rosso, samen met Alexander Albon. Gasly’s voordeel lijkt dat er binnen Red Bull verder geen kandidaat lijkt om hem tussentijds op te volgen. Zo is junior-rijder Dan Ticktum, die al heeft getest in een Formule 1-wagen, nu bijvoorbeeld ook al zijn plaats in de Japanse Formula series kwijt wegens tegenvallende prestaties.

„Ik ben niet bang voor een scenario als Kvyat destijds”, zegt Gasly. „Ik ben een coureur en ik voel dat ik niet kan laten zien wat erin zit. Dat is niet fijn. Nu is het aan mij om het om te draaien.”