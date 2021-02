Spelers en honderden betrokkenen bij Australian Open in isolatie na coronageval

Tennis

Djokovic leidt Servische tennisteam naar zege op Canada

Met een overwinning in het enkelspel en in het dubbelspel heeft Novak Djokovic in de strijd om de ATP Cup een groot aandeel geleverd in de winst van het Servische tennisteam op Canada. De nummer 1 van de wereld versloeg eerst Denis Shapovalov in twee sets (7-5 7-5) om vervolgens met Filip Krajinovic...