Grappende Marten de Roon houdt zich koest als Rotterdammer

Marten de Roon was één van de vijf winnaars en een vreemde eend in de bijt, zo oordeelde de 30-jarige middenvelder van Atalanta Bergamo zelf op sociale media. „Als je voorzichtig moet zijn met het uitspreken dat je uit Rotterdam komt”, grapte De Roon op Twitter.

Hij doelt hiermee op de Ajacieden en voormalig Ajacied, die met hem het winnende team vormden. Frenkie de Jong (FC Barcelona), Daley Blind, Jurrien Timber en Davy Klaassen. De Roon, geboren in Zwijndrecht, speelde van 2000 tot en met 2010 achtereenvolgens in de jeugd van zowel Feyenoord als Sparta, waar hij ook twee jaar in de hoofdmacht speelde.