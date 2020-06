Streep door Formule 1-races in Azerbeidzjan, Singapore en Japan

De F1-leiding blijft naar eigen zeggen vol vertrouwen dat er vijftien tot achttien Grand Prixs verreden worden in 2020. Eerder werden de eerste acht wedstrijden in Europa bekendgemaakt, te beginnen op 5 juli in Oostenrijk, gevolgd door nog een race op hetzelfde circuit in Spielberg op 12 juli.

„We hebben genoeg opties en hebben er alle vertrouwen in dat we een geweldige tweede helft van het seizoen gaan beleven”, liet sportdirecteur Ross Brawn weten. Duitsland en Portugal zouden kandidaat zijn. „Indien nodig kunnen we in Europa een of twee extra races houden.”

Wellicht komt de Hockenheimring voor dit seizoen toch in beeld. Ⓒ REUTERS

Het schrappen van de races in Baku, Singapore en Suzuka komt niet als een verrassing. De Grand Prixs in Baku en Singapore worden op stratencircuits gehouden en de huidige onzekerheid maakt het voor de lokale organisatoren onmogelijk om een race in te plannen. Het circuit moet immers gereed gemaakt worden. In Japan is een wedstrijd onmogelijk vanwege de reisrestricties.

Eerder werden ook de races in Zandvoort, Melbourne, Monaco en Le Castellet al definitief geschrapt voor 2020.