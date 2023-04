VIDEO Schade aan schedel en wervelkolom voor Joan Mir na harde crash in MotoGP

De 25-jarige Spanjaard liep daarbij schade op aan zijn schedel en wervelkolom. Mir, die in 2020 in dienst van Suzuki de wereldtitel in de MotoGP veroverde, werd zondagochtend onderzocht door het medisch team van de MotoGP. De doktoren concludeerden dat hij niet in staat was om te gaan racen. De Honda-coureur heeft volgens zijn team weliswaar niets gebroken, maar is een dag na de crash nog steeds misselijk en duizelig.

Dat betekent dat het Repsol Honda-team geen coureurs meer over heeft voor de GP van Argentinië. Márquez raakte vorige week geblesseerd bij een crash in de openingsrace van het seizoen in Portugal. Zowel Márquez als Mir hoopt over twee weken bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten weer te kunnen meedoen.

Bekijk hieronder de beelden: