Sjinkie Knegt: ’Ik heb zelf aan de bel getrokken’

Door een coronageval in de Nederlandse shorttrackploeg is Sjinkie Knegt nu veroordeeld tot zelfisolatie. Ⓒ FOTO MARTIN DE JONG

Een paar uur nadat Sjinkie Knegt woensdagmiddag zijn onvrede uitte over het doorgaan van de de Invitation Cup in Thialf moest de Friese shorttracker in zelfisolatie omdat hij aan de bel trok bij de KNSB.