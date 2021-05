Eredivisie gaat overstag: topscorer krijgt Willy van der Kuijlen-trofee

Van der Kuijlen werd op 6 december 1946 geboren in Helmond en begon zijn voetbalcarrière bij de plaatselijke HVV. Op 17-jarige leeftijd maakte Van der Kuijlen de overstap naar PSV en kwam in achttien seizoenen tot 528 eredivisiewedstrijden. Met drie landstitels, een UEFA Cup en twee KNVB bekers op zak, bouwde Van der Kuijlen nog een seizoen af bij MVV en in België bij Overpelt.

Menig doelnet sneuvelde bij de aanraking van een vuurbal van de voeten van Van der Kuijlen. Zowel met links als met rechts produceerde hij regelmatig poeiers, waardoor de bijnaam Skiete Willy ontstond. Dertien keer was de aanvaller topscorer van PSV en drie keer in de Eredivisie. In totaal schoot hij 311 keer met scherp en is hij nog altijd topscorer aller tijden van de Eredivisie. Op 19 april 2021 overleed Van der Kuijlen, ook wel Mister PSV genoemd, op 74-jarige leeftijd.

PASSEND EERBETOON

Volgens Jan de Jong, directeur van de Eredivisie, is de prijs een passend eerbetoon: „Mister PSV was naast een geweldige voetballer ook altijd een echte heer. Een parel aan de kroon die Eredivisie heet. Brabants bescheiden. Onterecht op basis van zijn ongelooflijke kwaliteiten. Dit is postuum een passend eerbetoon. Zijn naam blijft voor eeuwig verbonden aan de topscorer van de Eredivisie. Al was het maar dat het heel lang gaat duren voordat iemand zijn record uit de boeken gaat schieten. Als dat al ooit gaat gebeuren.”

Toon Gerbrands ervaart het namens PSV als een eer en een erkenning voor Van der Kuijlen: „Een geweldig initiatief van de Eredivisie CV. Topsport gaat over presteren en de cijfers die Willy van der Kuijlen heeft behaald als speler, zijn uniek en onnavolgbaar. De voetbalsport is sterk in het eren van zijn helden. Dit is er weer een mooi voorbeeld van. Klasse!”

Dochter Wendy van der Kuijlen laat namens de familie weten enorm vereerd te zijn: „We zijn compleet overweldigd door alle mooie woorden en initiatieven die de afgelopen weken tot ons zijn gekomen. Ons pap leefde voor het voetbal, dat heeft 311 goals gebracht. Zijn favoriete quote was niet voor niets: ’De mooiste kleur is die van gras.’ Deze trofee is een kroon op zijn werk. Daar zijn we als familie enorm trots op.”

DE WILLY VAN DER KUIJLEN-TROFEE

De topscorer van dit seizoen maakt al kans op de eerste Willy van der Kuijlen-trofee. De trofee is een replica van het officiële Skiete Willy standbeeld in Eindhoven. Dit standbeeld is in 2004 door PSV onthuld aan de oostzijde van het Philips Stadion.