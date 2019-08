Hamdi volgt Manders op als ADO-directeur

De 35-jarige Leidschendammer werd naar voren geschoven door de Chinese grootaandeelhouder UVS. Rvc-voorzitter Ad Melkert was tegen de benoeming, maar heeft bakzeil gehaald en moest zich schikken. Interim-directeur Henrik-Jan Rinner wordt financieel directeur.

Hamdi heeft commerciële ervaring in het betaald voetbal bij onder andere ADO Den Haag, FC Utrecht, NEC en Roda JC en werkte vorig seizoen in Qatar bij Al Jazira. Het directieduo wordt geassisteerd door aanstaand gedelegeerd commissaris Frans van Steenis, terwijl mediaman Kees Jansma is gevraagd het bestuur te adviseren.