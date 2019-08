Politie Zuid-Korea onderzoekt waarom Ronaldo niet speelde in Seoul

De Zuid-Koreaanse voetballiga K League had eerder al een protestbrief naar Juventus gestuurd en daarin de Italiaanse topclub van een ’arrogante en onverantwoordelijke’ houding beticht. De Italianen hebben volgens de K League contractbreuk gepleegd door tegen de afspraken in Ronaldo niet op te stellen. De Zuid-Koreaanse politie onderzoek nu of er inderdaad sprake is van contractbreuk.

De wedstrijd werd afgelopen vrijdag afgewerkt in Seoul en 63.000 Zuid-Koreanen hadden een duur kaartje gekocht om Ronaldo in actie te zien. Vooraf was afgesproken dat de steraanvaller minstens 45 minuten zou meedoen. De Portugees bleef echter op de bank, tot grote boosheid van de fans.