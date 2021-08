Feyenoord start met Alireza Jahanbakhsh tegen IF Elfsborg

Door de terugkeer van Jahanbakhsh, die zijn kwetsuur opliep tegen Luzern, verdwijnt Fredrik Aursnes uit de basis. De plek van de Noor op het middenveld ingenomen door Jens Toornstra, die eerder op de rechterflank Jahanbakhsh verving.

De kwaliteitsaankoop van de Rotterdammers had vorige week in de returnwedstrijd tegen FC Luzern een sensationele eerste helft met twee juweeltjes van doelpunten. Voor de pauze verdween de Iraanse international echter alweer naar de kant, omdat hij pijn in zijn lies had. Het was uit voorzorg, niks ernstigs, zei Jahanbakhsh. Toch liet hij het uitduel met Willem II schieten.

De basisplaats van Jahanbakhsh kondigde zich woensdag al aan. „Hij deed gisteren alles mee en dat zag er goed uit”, stelde trainer Arne Slot toen. „Ik heb niemand van de medische staf gesproken dat het mis is. Ik verwacht hem aan de aftrap.”

Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Toornstra, Til, Kökcü; Jahanbakhsh, Linssen, Sinisterra.

IF Elfsborg

Het duel begint om 20.00 uur. Met IF Elfsborg, de nummer van Zweden, krijgt Feyenoord een redelijk onbekende tegenstander in De Kuip. De Zweedse ploeg bestaat behalve uit veel Zweedse spelers uit IJslanders, Denen, een Fin en een Portugees.

Eén ding heeft wel al indruk gemaakt. In vier Conference League-voorrondeduels scoorden de Zweden maar liefst veertien keer. Uit bij Velez Mostar werd het 4-1 en uit bij Milsahmi Orhei werd het 5-0. Negen goals in twee uitwedstrijden moeten een redelijke waarschuwing zijn voor Feyenoord.

Feyenoord speelt volgende week donderdag de uitwedstrijd tegen Elfsborg. De winnaar van het tweeluik mag aan het hoofdtoernooi van de nieuwe Conference League deelnemen.

IF Elfsborg: Rönning; Larsson, Väisänen, McVey, Strand; Rømer, Holst, Gojani; Alm, Frick, Okkels.