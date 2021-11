’Raad eens welke penalty hernomen moest worden...’ José Mourinho riskeert schorsing na post op Instagram

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

José Mourinho Ⓒ ANP/HH

ROME - José Mourinho is het klagen nog steeds niet verleerd. De Portugese coach van AS Roma gaat wel mee met zijn tijd en doet zowaar via Instagram zijn beklag over de arbitrage in de Serie A. Hij komt hierdoor wel wellicht weer in de problemen.