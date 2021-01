ADO en Sparta houden elkaar in balans

ADO Den Haag hoopte zich zondag te herstellen van de harde nederlaag op bezoek bij Groningen van afgelopen dinsdag (3-0). Het was voor trainer Brood reden om in te grijpen tegen Sparta. De onlangs aangetrokken Martin Fraisl kreeg de voorkeur onder de lat boven Luuk Koopmans die zijn basisplaats dus moest inleveren.

Al snel hield bij ADO iedereen de adem even in nadat Abdou Harroui op de enkel van Bobby Adekanye ging staan. De ADO-debutant schreeuwde het uit van de pijn, maar kon na verzorgd te zijn gelukkig toch verder. Beide ploegen begonnen afwachtend aan het duel. Zowel ADO als Sparta hadden achterin de boel aardig voor elkaar, maar in opvallend opzicht konden de ploegen aanvankelijk geen potten breken.

Tot Harroui vlak voor rust toch een grote kans op de openingsgoal kreeg, maar de middenvelder zag zijn schot naast gaan. Aan de andere kant was Michiel Kramer met een kopbal levensgevaarlijk, maar de doelman van Sparta zag de bal recht op hem afkomen en kon het leer net over het doel tikken. Uit de daaropvolgende hoekschop was het voor Tomislav Gomelt wel raak. In tegenstelling tot Kramer mikte Gomelt wel goed richting de hoek en nu was Maduke Okoye kansloos.

ADO bleef na rust jagen op het doelpunt en Sparta moest in de achteruit. Toch kwam de ploeg van Henk Fraser uit het niets langszij. Een perfecte voorzet van Lennart Thy werd binnengekopt door invaller Reda Kharchouch.

In het restant waren beide ploegen nog dicht bij de overwinning, maar uiteindelijk stapten ADO en Sparta ieder met een punt van het veld.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie