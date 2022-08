120 meter diep: Arnaud Jerald verbreekt eigen wereldrecord freediving

Nieuws

Zeegevaar: zo heftig is het als je in een mui terechtkomt

Elk jaar komen er langs de kust zwemmers in moeilijkheden omdat ze in een mui terechtkomen. Verslaggever Koen Nederhof gaat een mui in bij Egmond aan Zee om te zien hoe heftig het is. Lees hier ook het Premium-verhaal: zo ontsnap je uit een mui.