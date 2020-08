Ronald Koeman: ’Het is een dag om trots op te zijn’

Rond de klok van 18.00 uur werd Koeman in Camp Nou officieel gepresenteerd. „Ik krijg de mogelijkheid om zo’n grote club te trainen. Het is niet makkelijk, ze gaan hier altijd voor het maximale. Dat vind ik mooi. Het is nu rond: ik heb getekend en we gaan hard werken. We hebben een opdracht, bovenaan komen”, zei Koeman tijdens de aansluitende persconferentie.

Koeman vertelde ook over de band tussen Nederland en Barcelona. Al sinds de jaren zeventig lopen er Nederlandse voetballers en trainers rond bij de Catalaanse club. „Er is altijd een band geweest tussen Nederland en Barcelona. Mijn zaakwaarnemer Rob Janssen werkt ook al lang nauw samen met Barcelona. Nederlanders vinden het fijn om hier te zijn. Ook wij houden van hard werken.”

Ronald Koeman tekent zijn contract. Ⓒ Reuters

Nadat Koeman zijn handtekening had gezet onder een overeenkomst voor twee seizoenen nam hij ook al even plaats in de dug-out van Camp Nou. De geboren Zaandammer hoopt Barcelona de komende maanden snel weer op de rit te krijgen. Vorige week ging de trotse club in de kwartfinales van de Champions League met 8-2 onderuit tegen Bayern München. „Triest, zo’n uitslag mag niet. Het was een trieste dag”, stelde Koeman vast.

Vijfde Nederlandse trainer

Koeman is de vijfde Nederlandse trainer in de rijke historie van de Spaanse topclub. De inmiddels oud-bondscoach van het Nederlands elftal treedt in Camp Nou in de voetsporen van Rinus Michels, Johan Cruijff, Louis van Gaal en Frank Rijkaard.

Na het vertrek van Rijkaard in juli 2008 stond de Catalaanse club afgezien van Gerardo Martino uit Argentinië alleen nog maar onder leiding van Spanjaarden. Die reeks wordt nu doorbroken door Koeman.