Live Eredivisie: Groningen komt op gelijke hoogte met Heerenveen

PSV heeft in de Eredivisie de eerste zege in vier duels behaald. De Eindhovenaren versloegen Vitesse met 1-0. Middenvelder Guus Til maakte in de 48e minuut, met een schot van net buiten het zestienmetergebied via de binnenkant van de paal, het doelpunt.

Cambuur Leeuwarden - Sparta

Sparta Rotterdam blijft verrassend goed presteren in de Eredivisie. De ploeg van trainer Maurice Steijn won ook de uitwedstrijd bij SC Cambuur (0-3).

NEC - FC Emmen

NEC heeft de thuiswedstrijd tegen FC Emmen gewonnen. De club uit Nijmegen zegevierde met 3-1 in het Goffertstadion. Landry Dimata scoorde tweemaal en Elayis Tavsan bereidde twee treffers voor.

Excelsior - FC Volendam

Het speelweekeinde werd vrijdagavond in al in gang gezet met Excelsior - FC Volendam. Volendam beschikt in 2023 niet langer over een perfecte score. Op bezoek bij Excelsior werd het 2-0 voor de Rotterdammers.

Uitslagen

Excelsior - FC Volendam: 2-0

NEC - FC Emmen: 3-1

SC Cambuur - Sparta Rotterdam: 0-3

PSV - Vitesse: 1-0

Programma

Zondag

12.15 uur: SC Heerenveen - FC Groningen

Zondag

12.15 uur: SC Heerenveen - FC Groningen

14.30 uur: Feyenoord - Ajax

14.30 uur: FC Twente - FC Utrecht

16.45 uur: AZ - Fortuna Sittard

