Statistieken: spannende titelrace in Eredivisie

FC Twente versloeg FC Utrecht met 2-0 en blijft daardoor in de top van de ranglijst staan, op 4 punten van koploper Feyenoord.

Feyenoord - Ajax

De topper tussen Feyenoord en Ajax heeft geen winnaar opgeleverd. Beide ploegen hielden elkaar op een gelijkspel (1-1) in een uitverkochte Kuip.

sc Heerenveen - FC Groningen

FC Groningen heeft de malaise niet kunnen stoppen in de 'Derby van het Noorden'. De club was in het Abe Lenstra Stadion ook niet opgewassen tegen sc Heerenveen en verloor met 3-1.

PSV - Vitesse

PSV heeft in de Eredivisie de eerste zege in vier duels behaald. De Eindhovenaren versloegen Vitesse met 1-0. Middenvelder Guus Til maakte in de 48e minuut, met een schot van net buiten het zestienmetergebied via de binnenkant van de paal, het doelpunt.

Cambuur Leeuwarden - Sparta

Sparta Rotterdam blijft verrassend goed presteren in de Eredivisie. De ploeg van trainer Maurice Steijn won ook de uitwedstrijd bij SC Cambuur (0-3).

NEC - FC Emmen

NEC heeft de thuiswedstrijd tegen FC Emmen gewonnen. De club uit Nijmegen zegevierde met 3-1 in het Goffertstadion. Landry Dimata scoorde tweemaal en Elayis Tavsan bereidde twee treffers voor.

Excelsior - FC Volendam

Het speelweekeinde werd vrijdagavond in al in gang gezet met Excelsior - FC Volendam. Volendam beschikt in 2023 niet langer over een perfecte score. Op bezoek bij Excelsior werd het 2-0 voor de Rotterdammers.

