Ajax met zelfde elf

Marcel Keizer stuurt tegen PSV dezelfde spelers het veld in als vorige week in Enschede, maar legt in zijn opstelling wel andere accenten. Bij balbezit van PSV zal Frenkie de Jong als vierde verdediger opreren. Als Ajax aanvalt, is het talent de vierde middenvelder.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, F. De Jong, De Ligt, Wöber; Van de Beek, Schöne, Ziyech; Neres, Dolberg, Kluivert.