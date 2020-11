Autocoureur en ’quarantaine-specialist’ Ho-Pin Tung leeft als een ware kluizenaar

Ho-Pin Tung heeft zijn hotelkamer in Hongkong omgetoverd tot een heuse gym. Als ’quarantaine-expert’ heeft hij voor de foto zijn telefoon met plakband, opgevraagd bij de receptie, aan de muur gehangen.

AMSTERDAM - In Nederland is het in quarantaine gaan na terugkomst uit een oranje gebied een dringend advies. In Hongkong gaat het er iets anders aan toe. Dat ondervindt Ho-Pin Tung aan den lijve. De autocoureur (37) zit daar al voor de derde keer twee weken in zelf-isolatie. „Ik ben een quarantaine-specialist aan het worden.”