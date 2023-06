Ferrari wint 24 Uur van Le Mans na bijna zestig jaar weer

De laatste keer dat Ferrari de algehele zege pakte was in 1965. Zondag werd in de nieuwe Hypercar-klasse een van de teams van Toyota na een lange, spannende strijd verslagen. Toyota maakte de voorbije jaren de dienst uit in de voorloper, de LMP1-klasse, maar heeft nu flinke concurrentie gekregen van onder meer Ferrari, Cadillac, Porsche en Peugeot.

Met nog een kleine twee uur te gaan was het enerverende gevecht om de eindzege in principe voorbij na een crash van Toyota-coureur Riyo Hirakawa. Bij de winnende Ferrari waren Antonio Giovinazzi, James Calado en Alessandro Pier Guidi de coureurs.

Achter de Toyota met startnummer 8 eindigden de Cadillac-teams op de derde en vierde plek. Renger van der Zande kwam uit voor de formatie die als vierde eindigde. Na veel pech in de beginfase van de langeafstandsrace waren hij en teamgenoten Scott Dixon en Sébastien Bourdais kansloos voor de overwinning, maar reed het drietal alsnog flink naar voren.

De wagen van Nicky Catsburg. Ⓒ ANP/HH

Nederlands succes

Nederlands succes was er wel in de GTE AM-klasse. Nicky Catsburg was samen met Ben Keating en Nicolas Varrone namens Corvette Racing de sterkste in die klasse. Voor Catsburg zijn het mooie weken. In mei won hij de 24 Uur van de Nürburgring ook al.

In de LMP2-klasse waren ook verschillende Nederlanders actief. Robin Frijns, winnaar in 2021, finishte met Team WRT als vijfde in die categorie. Job van Uitert en Tijmen van der Helm werden veertiende met Panis Racing, Bent Viscaal zestiende met Prema Racing en Giedo van der Garde na ook veel pech zeventiende namens Graff Racing.