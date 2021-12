Real Madrid klopt ook Real Sociedad

Kort na de hervatting kwam Real Madrid op voorsprong. Vinícius Júnior scoorde, na een door hemzelf opgezette combinatie met de ingevallen Luka Jovic. Niet veel later kopte Jovic vallend de 0-2 in, nadat Casemiro de bal ook al met het hoofd had verlengd.

Karim Benzema viel in San Sebastián al in de openingsfase geblesseerd uit bij Real Madrid. Het is zeer twijfelachtig of de topschutter de komende week kan spelen tegen Inter in de laatste groepswedstrijd van de Champions League.

Het verschil tussen Real Madrid en nummer 2 Sevilla is acht punten. Sevilla, dat won van Villarreal (1-0), heeft een wedstrijd minder gespeeld.