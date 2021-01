Video: Southampton-trainer Hasenhüttl in tranen na zege op Liverpool

Waarom Hasenhüttl zo emotioneel ter aarde stortte is niet helemaal duidelijk, maar zijn ploeg pakte wel drie belangrijke punten in de Premier League. „Ik had betraande ogen door de wind”, riep de coach sarcastisch na afloop tegen de BBC. „Als je die jongens zo ziet vechten met alles wat ze in zich hebben, maakt mij dat erg trots. Je moet de perfecte wedstrijd spelen tegen Liverpool en ik denk dat dat is gelukt.”

Hij vervolgt: „We stonden hevig onder druk de tweede helft maar het verdedigen rond onze zestien was de sleutel tot succes. En zo zelf ook proberen aan te vallen, dat hebben we op een goede manier gedaan. Het was een intense wedstrijd, mijn stem is bijna weg. Het was een perfecte avond voor ons.”

Matchwinner Danny Ings benadrukte na afloop wel hoe belangrijk hij de oefenmeester voor zijn ploeg vindt. „Hij zit vol passie en brengt dat mee naar de wedstrijd en dat is voor ons spelers geweldig om te zien. Door de trainer gaan we door het vuur en dat heeft zich tegen Liverpool uitbetaald.”