Blom zet vraagtekens bij noodzaak Ajax - PSV

De sneeuw zorgt landelijk voor veel problemen op het wegdek. "Ik kom uit Alphen aan de Rijn en het was glibberig", vertelt Blom bij FOX Sports.

"Laten we eerlijk zijn, het is momenteel heel gevaarlijk op de weg. Ik vraag me dan af: moeten we nou alles aan de kant zetten om dit duel door te laten gaan?"

Blom laat die beslissing echter aan anderen en ziet dat het veld er in de ArenA uitstekend bij ligt. "Hier zijn de omstandigheden fantastisch."

De clash tussen nummer drie, Ajax, en koploper PSV zou om 16.45 uur beginnen, is een kwartiertje uitgesteld. Veel mensen hebben moeite om via de besneeuwde wegen de Amsterdam ArenA te bereiken.

