Amerikaanse topcoach Dorrance rekent op miljoenenbod voor oud-pupil ’Wiegman heeft alles in zich om de beste trainer op aarde te worden’

Door Lars van Soest

Ⓒ REUTERS

Sarina Wiegman is een ‘hit’ in het Verenigd Koninkrijk, waar ze met Engeland op het EK voor vrouwen inmiddels in de halve finale staat. De Amerikaanse topcoach Anson Dorrance, die haar als speelster in zijn team had en een inspiratiebron werd, denkt dat ze in de nabije toekomst een miljoenenbod krijgt van een Europese topclub.