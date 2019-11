Fortuna stopt Groningse trein

In de 78e minuut was Karjalainen alert toen een schot van Mark Diemers met moeite gekeerd werd. Voor Karjalainen was het pas zijn eerste doelpunt voor Fortuna. De Fin was kort daarvoor in de ploeg gekomen voor Jorrit Smeets.

Voor Fortuna was het al de vierde opeenvolgende zege in een thuiswedstrijd. De eerste vier competitieduels in eigen huis leverden allemaal geen zege op. Sinds het seizoen 1998-1999, toen er vijf keer op een rij werd gewonnen thuis, zetten de Limburgers nooit meer zo’n serie neer.

Voor FC Groningen was het de eerste verliesbeurt sinds 28 september, toen de ploeg van trainer Danny Buijs met 2-0 verloor bij Ajax. Sindsdien wonnen de Groningers vier keer en werd er twee keer gelijkgespeeld.

