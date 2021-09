LIVE: Oranje rust met kleine voorsprong tegen Montenegro

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Memphis Depay in actie tegen Montenegro. Ⓒ ANP/HH

Eindhoven - Na de remise in Noorwegen is het Nederlands elftal er alles aan gelegen om in eigen huis het WK-kwalificatieduel met Montenegro te winnen. In het Philips Stadion is er om 20.45 uur afgetrapt voor de tweede wedstrijd uit de derde termijn van bondscoach Louis van Gaal. Verslaggever Jeroen Kapteijns is in het stadion en doet via Twitter live verslag van de wedstrijd.