Ajax verslikt zich in Heracles Almelo

Het is een tegenvaller voor de Amsterdammers, die juist zo goed op dreef waren de afgelopen periode. Afgelopen zondag werd PSV van het veld geveegd: 5-0. En de wedstrijd daarvoor kreeg Borussia Dortmund een internationale dreun in de Johan Cruijff ArenA: 4-0. Maar in Almelo haperde Ajax zoals het dat wel vaker deed in het verleden.

Zoals bijvoorbeeld ruim twee jaar geleden. Toen verloor Ajax met 1-0 van Heracles Almelo, om vier dagen thuis te verliezen van Real Madrid: 1-2. In Bernabéu werd de boele rechtgetrokken: 1-4.

De koploper van de Eredivisie heeft twee punten meer dan PSV, dat zaterdagavond afrekende met FC Twente: 5-2. Feyenoord heeft zeven punten minder dan de Amsterdammers, maar nog wel twee duel te goed. Zondag wacht op het Kasteel de clash met stadgenoot Sparta.

Bekijk ook: Yorbe Vertessen en Carlos Vinicius helpen PSV overeind

Zakaria Labyad ontbrak in de selectie van Ajax. Hij is ziek, vertelde trainer Erik ten Hag. Labyad is al ruim een jaar verwikkeld in een juridisch proces, zo onthulde De Telegraaf vrijdag. Een stukadoor heeft vorig jaar aangifte gedaan van zware mishandeling en bedreiging door Labyad en diens vader. De 28-jarige Utrechter deed op zijn beurt ook aangifte tegen de betreffende stukadoor.

Irritatie bij de Amsterdammers Ⓒ ANP

Ajax had het voor rust lastig tegen de fel spelende ploeg uit Almelo. De Amsterdammers creëerden wel een aantal kansen, maar van harte ging het allemaal niet. Na een kwartier werd een poging van Antony onschadelijk gemaakt door Janis Blaswich. Vijf minuten stuitte Jurriën Timber koppend op dezelfde Blaswich.

Ajax begon met Devyne Rensch als rechtsback aan de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De verdediger vervangt de zieke Noussair Mazraoui, die ontbrak in de selectie van de koploper van de Eredivisie.

Bekijk ook: Cadeau van 22 miljoen voor jarige Edwin van der Sar

De beste kans was er misschien nog wel voor Delano Burgzorg. Althans, die had hij moeten creëren. Hij zag van schuin voor het doel de geheel vrijstaande Rai Vloet over het hoofd. De man die vorige week tegen PEC Zwolle (1-0 nederlaag) een penalty om zeep hielp, moest toezien hoe Burgzorg zelf schoot.

Ajax-trainer Erik ten Hag Ⓒ Matty van Wijnbergen

Noah Fadiga zorgde na rust voor het meeste gevaar in Almelo. De vleugelspeler verloor na een goed uur voetbal eerst een-tegen-eenduel met Ajax-goalie Remko Pasveer en verraste de tukker vervolgens bijna met een knap schot. In de 63e minuut had Ajax misschien nog wel een strafschop verdiend na een overtreding op Rensch.

In de tweede helft kwam Davy Klaassen in de ploeg voor Steven Berghuis. Antony moest het veld ruimen voor een andere Braziliaan, David Neres. Maar ook met de verse krachten in de ploeg kwam Ajax niet meer aan winnen toe. Als was Dusan Tadic nog wel dichtbij. Blaswich kon ternauwernood redden op een kopbal en een vrije trap van de Ajax-aanvoerder.

Bekijk ook: Ajacied Zakaria Labyad verhoord als verdachte van mishandeling aannemer

Luister de voetbalpodcast Kick-off hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify