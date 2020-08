Bicentini krijgt mes op de keel: ’Hondsbrutaal’

Remko Bicentini Ⓒ ANP/HH

Waar de nationale bond van Curacao eerder vandaag bij monde van een woordvoerder suggereerde dat ’alles is opgelost’ rondom Remko Bicentini, de bondscoach die uit de media moest vernemen, dat hij vervangen was door Guus Hiddink, laat het kamp-Bicentini een heel ander geluid horen. „Er is helemaal niets geregeld”, aldus mr. Jan Kabalt, die de belangen van Bicentini vertegenwoordigt.