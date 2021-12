Femke Kok en Jutta Leerdam naar Spelen op 500 meter

Na de eerste omloop leken Femke Kok en Jutta Leerdam wel zeker van hun ticket. De 21-jarige Kok bleef met 37,45 Jutta Leerdam (37,65) voor en heeft na één omloop de beste kansen op een olympisch startbewijs. Suzanne Schulting schaatste met 37,79 de derde tijd. Zij moest haar derde plaats verdedigen in een rechtstreeks duel met Michelle de Jong en er lagen ook nog enkele andere kapers op de kust.

Jutta Leerdam. Ⓒ ANP/HH

Een van die kapers was Dione Voskamp, die na een bliksemstart 37,68 neerzette. En dus moest Schulting haar tijd uit de eerste omloop sowieso verbeteren. Daar slaagde ze niet in, maar De Jong was wel een stuk rapper dan eerder met 37,53 was ze zelfs rapper dan Leerdam.

Kok en Leerdam gaven vervolgens een demonstratie in de slotrit, waarin eerst genoemde nipt sneller was met 37,30.