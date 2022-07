Van Rijthoven moet geblesseerd opgeven in Indianapolis

De Nederlander stond in de tweede set met 2-1 voor, na de eerste set al te hebben gewonnen. Shelton had Van Rijthoven net gebroken, waarna hij zijn tegenstander zag afhaken. De Amerikaan stroomt derhalve relatief eenvoudig door naar de volgende ronde.

Van Rijthoven was het toernooi in Indianapolis begonnen tegen Evan Zhu, ook uit de Verenigde Staten. De 25-jarige nummer 101 van de wereldranglijst won die partij in drie sets (6-7, 7-6, 7-6).