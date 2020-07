Van Gerwen kan bijzondere comeback nét niet optimaal voltooien

In de tweede ronde van de vijfde dag ging Mighty Mike met 6-5 onderuit tegen Devon Petersen. De Zuid-Afrikaan ging flitsend van start en had voordat Van Gerwen het wist een 5-0 voorsprong te pakken. De Nederlander wist op het nippertje een whitewash (nederlaag zonder een gewonnen leg, red.) te voorkomen.

Sterker, Van Gerwen kopieerde het kunstje van Petersen en won net als zijn opponent vijf legs op rij. In de elfde leg kreeg hij zelfs de kans om 104 uit te gooien, maar daar slaagde hij niet in. Peterson sloeg wel toe en trok de wedstrijd uiteindelijk dus maar net aan over de streep.

Van Gerwen pakte zowel woensdag als vrijdag de dagzege op het vijfdaagse evenement.