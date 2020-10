Phillip Cocu in zwaar weer bij Derby County

Door de nederlaag staat de ploeg 20e in het Championship, met pas drie punten uit vijf wedstrijden. Cocu boekte pas één zege dit seizoen tot dusverre.

The Rams werden ook al in een vroegtijdig stadium uitgeschakeld in de League Cup. In de Engelse media werd voor de wedstrijd tegen Watford al hardop gesproken over wat er zou gebeuren als Cocu niet zou zegevieren.

Ook vorig jaar begon Derby County slecht aan de Championship.