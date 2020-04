Moment van toen: Knetemann wint voor tweede keer Amstel Gold Race

De sportwereld zit op slot door de coronacrisis. Telesport duikt in het archief om te kijken wat voor sportgebeurtenissen er in het verleden waren op deze dag.

Het is een van de grootste kippenvelmomenten in de Nederlandse wielersport. Elf jaar na zijn eerste triomf in de Amstel Gold Race gaat de inmiddels 34-jarige Gerrie Knetemann opnieuw als eerste over de meet in Nederlands enige topklassieker.

De zege is extra bijzonder, omdat de Amsterdammer van heel ver is teruggekomen. In 1983 is Knetemann tijdens de koers Dwars door België op een geparkeerde auto geknald en blijft hij meer dood dan levend achter op het asfalt.

Het lijkt einde carrière voor de karakterrijder met zijn kenmerkende vocabulaire, maar op deze dag in 1985 fietst ’De Kneet’ zich in het Limburgse heuvelland weer ouderwets het snot voor ogen, zoals hij het zelf altijd zo prozaïsch uitdrukte. In de finale rijdt Knetemann in zijn uppie naar koploper Nico Verhoeven om direct over hem heen te demarreren. Na de finishlijn in Meerssen laat ’De Kneet’ in gesprek met Mart Smeets zijn emoties de vrije loop. Snikkend vertrouwt hij Smeets toe: „Ik ben de gelukkigste mens op de wereld vandaag.”