'Fucking boss' Bialek held bij Vitesse: 'Lang op moeten wachten'

Een dolgelukkige Bialek.

ARNHEM - De Poolse spits Bartosz Bialek stond een beetje symbool voor het moeizame seizoen van Vitesse. De boomlange huurling van VfL Wolfsburg kreeg de bal er maar mondjesmaat in, oogde veelal onbeholpen in zijn meevoetballen en vertoefde de afgelopen weken op de bank. In de belangrijke thuiswedstrijd tegen de al gedegradeerde hekkensluiter SC Cambuur gaf Vitesse-trainer Phillip Cocu de man uit Brzeg weer eens het vertrouwen. Na een uiterst matige eerste helft stond Bialek na rust ineens op en schoot Vitesse met twee goals in vijf minuten tijd naar een belangrijke zege, want de Arnhemmers zijn nu vrijwel zeker van Eredivisiebehoud zonder play-offs te hoeven spelen.