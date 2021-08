Bondscoach Alyson Annan heeft van Oranje geoliede machine gemaakt

Premium Sport

Nederlandse superkampioenen slaan ook in Tokio toe: ’Deze titel wilden we zo ongelooflijk graag’

„Kampioenen! Kampioenen! Kampioenen, olé, olé”, zongen de Oranje-hockeysters uitzinnig van vreugde, nadat de goldrush in Tokio was geslaagd. Daarmee deden ze zichzelf tekort. Want als één ploeg het predicaat ’superkampioen’ opgespeld mag krijgen, dan zijn het de hockeyvrouwen wel. Wat een elftal. En...