VVCS: ’Dit is de enige juiste maatregel van de KNVB’

Om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, heeft de KNVB de betaaldvoetbalclubs opgeroepen om ook hun trainingsfaciliteiten te sluiten. „Dit is de enige juiste maatregel”, zegt Levchenko. „Het virus verspreidt zich zo snel en voetballers die in een grote groep trainen, lopen een enorm risico.”

Levchenko heeft als voorzitter van de Vereniging van Contractspelers (VVCS) nauw contact met de aanvoerders van de profclubs. „Ik ben continu met ze in gesprek. De meesten zeiden: waarom zouden we nog doorgaan met trainen? Ze voelen zich niet veilig als ze gaan trainen”, aldus Levchenko. „Daarom is dit een verstandige beslissing van de KNVB.”