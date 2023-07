Raad van State: Formule 1-race in Zandvoort kan blijven doorgaan

Het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland heeft in 2019 een natuurvergunning aan het duinencircuit verleend met het oog op de terugkeer van de Formule 1. Stichting Duinbehoud, Stichting Rust bij de Kust en de Kunst en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland zijn het daar niet mee eens. Zij spanden eerder een rechtszaak aan. In april vorig jaar stelde de rechtbank het college al in het gelijk, waarna beroep werd aangetekend en de Raad van State de zaak is gaan bekijken.

De samenwerkende natuurorganisaties stellen dat het circuit schade aanricht aan het nabijgelegen beschermde Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. Het Formule 1-weekeinde zou onder meer zorgen voor een toename van de stikstofuitstoot.

Max Verstappen won afgelopen seizoen de Grand Prix in Zandvoort. Ⓒ ANP/HH

Daar gaat de Raad van State niet in mee. Het stelt dat de huidige vergunning niet zorgt voor meer stikstofuitstoot. Het hoogste bestuursorgaan handhaafde de natuurvergunning vorig jaar al tijdens een voorlopige uitspraak in augustus, om zo de Grand Prix en andere evenementen op het circuit door te kunnen laten gaan. De definitieve uitspraak volgde deze woensdag 5 juli.

Bijzondere situatie

De Raad van State stipt wel de bijzondere situatie van de zaak aan, aangezien de vergunning is verleend in 2019, maar sinds 1 januari 2020 zo’n vergunning niet meer nodig is als er geen sprake is van meer stikstofuitstoot. Volgens de Raad had de provincie drie jaar geleden dus moeten beslissen dat de vergunning niet meer nodig was en moet de provincie Noord-Holland nu een nieuwe beslissing nemen wat betreft de bezwaren van de milieu- en natuurorganisaties en er daarbij van uitgaan dat er geen natuurvergunning nodig is.

Alle activiteiten op circuitterrein gaan door

De uitspraak van de Raad houdt in ieder geval in dat alle activiteiten op het circuitterrein kunnen doorgaan. De natuurorganisaties zijn het ook niet eens met twee ontheffingen die de provincie Noord-Holland heeft verleend voor het circuit aangaande de Wet natuurbescherming. Vanwege werkzaamheden op het circuitterrein werd het leefgebied van de beschermde zandhagedis en rugstreeppad verstoord. Net als de rechtbank heeft de Raad van State nu de besluiten van de provincie in stand gehouden en worden de natuurorganisaties in het ongelijk gesteld.

De Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort wordt dit jaar op 27 augustus verreden. Ook in 2024 en 2025 staat de race zeker op de Formule 1-kalender.