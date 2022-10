André Ramalho weer helemaal in beeld bij PSV: ’Als ik niet speel, word ik gek’

Voetbal

Trainer over eigen spelers: ’Kan ze niet doodschieten, want dan kom ik spelers tekort’

Hein Vanhaezebrouck heeft in België een opmerkelijke uitspraak gedaan over zijn eigen spelers. De trainer van AA Gent was na de 4-2 nederlaag tegen Djurgardens in de Conference League niet te spreken over zijn verdedigers en dat stak hij niet onder stoelen of banken...