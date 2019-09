Van Dijk: ’Dat is nieuw voor mij!’

„Er wordt op dit moment helemaal niets besproken”, zei de 28-jarige verdediger van The Reds na de 2-0 nederlaag in de Champions League tegen Napoli. Bij de tweede treffer van de Italianen ging de aanvoerder van het Nederlands elftal niet geheel vrijuit. Het was één van zijn luttele foutjes in de afgelopen anderhalf jaar.

Begin 2018 kocht de club de Brabander voor 84 miljoen euro van Southampton. „Er is niks gaande op dit moment. Dat is het. Ik heb wel in sommige media gelezen dat ik een nieuw contract zou hebben ondertekend. Dat is nieuw voor mij!”

Van Dijk heeft logischerwijs geen haast met het tekenen van een nieuw contract. De Nederlander heeft in Liverpool nog een contract tot de zomer van 2023. „Op dit moment is het enige wat ik doe mij focussen op de wedstrijden. We zullen in de toekomst zien wat er gaat gebeuren.”