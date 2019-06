Oranje moet aan de bak na Duitse monsterscore en late zege Noord-Ieren

Marco Reus loopt juichend weg na de 1-0 tegen Estland. Duitsland maakte er 8-0 van. Ⓒ AFP

MAINZ/BORISOV - In groep C van de EK-kwalificatie, met Nederland, heeft Duitsland hard uitgehaald. In Mainz won de thuisploeg met 8-0 van het povere Estland. De Duitsers kwamen daardoor op negen punten uit drie duels.