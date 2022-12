Braziliaanse voetballegende Pelé (82) overleden

In 2000 riep de wereldvoetbalbond FIFA Pelé samen met Diego Maradona uit tot speler van de eeuw. In 92 interlands maakte de drievoudig wereldkampioen 77 doelpunten voor de Seleção.

Bij het afgelopen WK staken de spelers van Brazilië de zieke Pelé nog een hart onder de riem. Na het bereiken van de kwartfinales ontrolden ze een groot spandoek met daarop de naam en beeltenis van de Braziliaanse voetballegende.

De voetballers van Brazilië brachten op het WK een eerbetoon aan Pelé die toen in het ziekenhuis lag. Ⓒ ANP/HH

Pelé had al jaren een broze gezondheid. Vorig jaar werd er darmkanker bij hem geconstateerd, waarna een tumor werd verwijderd. Eind november werd Pelé opnieuw opgenomen in het Albert Einstein-ziekenhuis in São Paulo.

Ontroerende momenten

Rond de kerstdagen beleefde Pelé met zijn familie ontroerende momenten in het ziekenhuis, liet zijn dochter Kely Nascimento eerder op Instagram weten. „Soms is er veel verdriet en wanhoop, andere momenten lachen we en praten we over grappige herinneringen. En wat we het meeste leren is dat we elkaar moeten opzoeken, elkaar moeten vasthouden. Dat is de enige manier waarop het loont. Allen tezamen.”