Feyenoord legt fitte aanvaller Luis Sinisterra nóg langer vast met nieuw contract

Luis Sinisterra zit op het goede spoor bij Feyenoord. Ⓒ BSR Agency

ROTTERDAM - In Rotterdam-Zuid hoopt men dat de Argentijnse verdediger Marcos Senesi de duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van Feyenoord wordt. Maar met Luis Sinisterra heeft de club nóg een Zuid-Amerikaans pareltje in huis. Dat Feyenoord een grenzeloos vertrouwen in de Colombiaan heeft, blijkt wel uit zijn nieuwe contract waarmee de club hem tot 2024 vastlegt.