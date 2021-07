Jackie Groenen niet bang voor hitte in Tokio

Ja, de voetbalsters hebben een snikhete week achter de rug, vertelt Groenen, die naar eigen zeggen goed met de hoge temperatuur kan omgaan. „We zijn hier ook al twee weken, ik merk dat iedereen er steeds meer aan gewend raakt. Het scheelt dat de jetlag ook helemaal weg is.”

Sommige tegenstanders zullen nog beter aan de barre omstandigheden gewend zijn, zoals de eerste opponent Zambia. Groenen: „Maar we kunnen dit wel aan hoor”, klinkt het overtuigend. „We hebben vaak op het heetst van de dag getraind, net als het oefenpotje tegen Canada. Dan kan het vandaag in Miyagi alleen maar meevallen. Je zweet hier het een en ander er af. We zijn hartstikke fit.”