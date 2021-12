FC Utrecht diep in blessuretijd naar punt tegen Twente

Kopieer naar clipboard

Mimoun Mahi scoort de 1-1 ver in de extra tijd. Ⓒ ANP

FC Utrecht heeft in de Eredivisie in de laatste wedstrijd voor de winterstop een nederlaag tegen FC Twente maar net kunnen voorkomen. Mimoun Mahi kopte het elftal van de geplaagde trainer René Hake diep in blessuretijd langszij: 1-1. Utrecht had daarvoor al de nodige kansen gehad tegen tien spelers van FC Twente.