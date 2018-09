Ton Boot: Willem

caption Ⓒ credits

De column van Wim van Hanegem werd in veel praatprogramma’s aangehaald. Deze keer was de boodschap: terug naar het voetbal zonder de belangrijk gemaakte randzaken er omheen. Met voetbal bedoelt hij de technische vaardigheid in al zijn facetten. Met randzaken wordt ’het peloton uitvinders’ -hij noemt met name de inspanningsfysioloog, de psycholoog, de teamontwikkelaar, de diëtist- bedoeld, die tegenwoordig bepalend schijnen te zijn.