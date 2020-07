Britse spelersvakbond wil racisme op sociale media aanpakken

Directe aanleidingen waren gebeurtenissen van afgelopen weekeinde toen de zwarte aanvaller David McGoldrick (Sheffield United) en Wilfried Zaha (Crystal Palace) beledigd werden.

McGoldrick ontving een bericht vol scheldwoorden en racistische bejegeningen op Instagram. Hij maakte de tekst openbaar en zette erbij ”2020 en dit is het leven.” Zaha werd eveneens op Instagram gewaarschuwd om vooral niet te scoren tegen Aston Villa. Ook hij werd racistisch beledigd. De politie wist al snel een 12-jarige verdachte te arresteren.

„Instagram, Twitter en Facebook zijn relatief jonge bedrijven”, zegt Iffy Onuora van de spelersvakbond. „De krantenwereld bestaat al heel lang. Toch is het een uitdaging om ook sociale media beter te ontwikkelen. We zijn in gesprek gegaan met Twitter, Facebook en Instagram. We willen kijken of we dingen kunnen veranderen zodat we zaken kunnen voorkomen die echt niet kunnen.”