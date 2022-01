Feyenoord vernoemt voorplein jeugdcomplex naar clubicoon Wim Jansen

Voor de familieleden van de oud-international was het bord op het voorplein zichtbaar op het moment dat zij achter de rouwauto het jeugdcomplex opreden. Varkenoord werd bereikt via een lange erehaag van supporters, die vanaf De Kuip rijendik stonden opgesteld. Ze klapten toen de rouwwagen voorbijkwam en staken fakkels af. Ook legden ze bloemen en sjaals van Feyenoord op de auto.

Door zijn naam te verbinden aan het voorplein is volgens Feyenoord tegemoetgekomen aan de wens voor een blijvend eerbetoon aan Wim Jansen. „Feyenoord, de Academy en de Sportclub waren het unaniem eens dat dit een passende en meer dan verdiende manier is om Jansen te eren, gezien zijn iconische status en alles wat hij jarenlang voor de jeugdopleiding heeft betekend”, aldus de Rotterdamse club.

„Met zijn visie en kijk op (jeugd)voetbal heeft Jansen eind jaren 80 en begin jaren 90 aan de basis gestaan van wat nu Feyenoord Academy is. ’Het opleiden van jeugd is mijn grote passie’, zei hij daar zelf ooit over. De afgelopen tien jaar was hij vooral een vertrouwd gezicht op Varkenoord. Als adviseur van de jeugdtrainers, het liefst op de achtergrond en ver verwijderd van de schijnwerpers.”

Voordat de rouwwagen richting het jeugdcomplex reed, werd in De Kuip een afscheidsdienst voor genodigden gehouden. Op Varkenoord volgde nadien ook nog een besloten bijeenkomst waarbij vele bekende oud-voetballers van Feyenoord aanwezig waren.

Jansen won in 1970 met Feyenoord de Europa Cup 1 en de wereldbeker voor clubs. De middenvelder speelde 65 interlands voor het Nederlands elftal, waarmee hij de finales verloor van de WK’s van 1974 en 1978. Hij kwam in 476 officiële wedstrijden uit voor Feyenoord en scoorde 39 keer. Hij was ook als trainer en technisch directeur aan zijn favoriete club verbonden. Jansen speelde begin jaren 80, aan het einde van zijn carrière, ook een paar seizoenen bij Ajax. Vorig jaar werd bekend dat hij leed aan dementie.