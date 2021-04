ADO weer een stap dichter bij degradatie

ADO Den Haag-trainer Ruud Brood had voor de gelegenheid een jeugdig elftal het veld ingestuurd met de debutanten Cain Seedorf (21) en Xander Severina (19), speler 35 en 36 die dit seizoen het geel-groene tenue hebben gedragen. De rechtsback, een neef van 87-voudig international Clarence Seedorf, kende bepaald geen droomdebuut. Dat gold ook voor Severina, die in de rust alweer plaats moest maken.

Brood experimenteerde met rechtsback Milan van Ewijk als partner centraal achterin van Shaquille Pinas, maar dat was geen succes. Van Ewijk was dit seizoen als rechtsback een lichtpuntje bij ADO en is in gesprek met SC Heerenveen over een transfer, maar als centrale verdediger deelde hij in de malaise. ADO speelde tam en hield achterin open huis.

Overtuigende start

FC Utrecht, dat aantrad met Benaissa Benamar als vervanger van de geblesseerde Tommy St. Jago, kwam overtuigend uit de startblokken en stond na een dik kwartier al met 0-2 voor door goals van Gyrano Kerk en Joris van Overeem. Hoewel FC Utrecht nog volop kansen kreeg, stokte de doelpuntenproductie daarna. Vlak voor rust maakte Othman Boussaid er nog wel fraai 0-3 van.

Een tegenvaller voor FC Utrecht was het geblesseerd uitvallen van Mimoun Mahi en Bart Ramselaar. Die laatste viel uit omdat hij aangeslagen was na een botsing met ploeggenoot Moussa Sylla.

Sander van de Streek maakte als vervanger van Ramselaar zijn rentree na een blessure. Ook Simon Gustafson maakte in de slotfase zijn rentree na een absente van tweeënhalve maand door een enkelblessure.

Op het moment dat Gustafson in het veld kwam, stond het 1-4. Nadat Brood drie wissels had doorgevoerd in de rust (Severina, Bobby Adekanye en Tomislav Gomelt eruit en Jonas Arweiler, Kees de Boer en Pascu erin), kwam de thuisploeg wat beter in de wedstrijd. Daar droeg een gemakzuchtige houding van FC Utrecht na rust aan bij. Het was de door FC Utrecht aan ADO verhuurde Arweiler die voor de 1-3 tekende, maar meteen daarna werd het 1-4 door een van richting veranderd schot van Adam Maher.

Debuut Esajas

In het restant van de wedstrijd kreeg FC Utrecht nog een reeks aan kansen om de score verder op te voeren, maar de nauwkeurigheid in de afronding was ver te zoeken bij de ploeg van trainer René Hake. In de slotfase maakte Silvinho Esajas nog zijn debuut bij ADO, speler 37 die dit seizoen in actie is gekomen voor de Hagenaars, maar die kon zich ook niet meer onderscheiden.

De tijd begint te dringen voor ADO met een uitwedstrijd tegen Vitesse en thuiswedstrijden tegen Fortuna Sittard en Feyenoord voor de boeg. Nummer zeven FC Utrecht hijgt na de achtste zege in de laatste elf wedstrijden nummer zes FC Groningen inmiddels in de nek. Het gat bedraagt nog maar drie punten, terwijl FC Utrecht een wedstrijd minder heeft gespeeld. De voorsprong op nummer acht FC Twente is inmiddels zes punten, zodat de ploeg van Hake na alle moeilijkheden eerder dit seizoen keurig op koers ligt voor deelname aan de play-offs voor deelname aan de voo